Kobenzl-Miete der Caritas spenden

In der Sendung "Salzburg heute" vom 20. Oktober 2022 wurde berichtet, dass bei der Caritas vermehrt Anfragen von Hilfsbedürftigen einlangen, die sich aufgrund der Teuerung das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Im Anschluss erfolgte die Berichterstattung zur monatlichen Zahlung einer Miete vom BMI in Höhe von 30.000 Euro für ein leer stehendes Flüchtlingsquartier am Gaisberg.

Von mir ganz naiv gedacht: Die Hoteliersfamilie könnte ja anstandshalber die Miete, sprich unser aller Steuergeld, an die Caritas spenden, wenn der Mietvertrag schon nicht vorzeitig aufgelöst werden kann. Damit könnte sicher einigen Menschen geholfen werden!



Brigitte Egger, 5201 Seekirchen