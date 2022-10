Kobenzl: Was heißt unbewohnbar?

Ein Mensch auf der Flucht ist vermutlich auf etliche Widrigkeiten eingestellt. Wenn man ihm dann eine Übernachtung in einem Haus und ein Bett anbietet, ist dieser vermutlich froh und dankbar. Darum verstehe ich nicht, warum man das ehemalige Kobenzl so madig redet. Ist etwa das Hallenbad unbenützbar, weil kein Wasser drinnen ist? Gefilmt und gezeigt wurde nur ein Teil des Außenbereichs, zu erkennen Unkraut und Spinnweben. Ach wie schrecklich! Und drinnen? Was heißt unbewohnbar? Haltet uns nicht für so dumm. Schluss mit dieser erbärmlichen Heimlichtuerei, her mit der Wahrheit!

Ein großer Teil der Österreicher wohnt nämlich auch nicht sehr feudal, weil schlicht und ergreifend das Geld dazu fehlt.



Ulrike Magner, 5071 Wals