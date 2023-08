Können wir uns das noch leisten?

Zu "Ohne Protokoll: "Grüner Kritiker wegen Besitzstörung geklagt" vom 11. 8. 2023: Verbauter und versiegelter Boden sollte inzwischen als wesentlicher Treiber für Schäden sowohl durch Hochwasser als auch durch überhitzte Lebensräume bekannt und anerkannt sein. Österreich und speziell auch Salzburg spielen bei der Bodenversiegelung in der obersten Liga mit.

Allein in Salzburg kommt täglich die Größe eines Fußballfeldes an versiegelter Fläche dazu. Heruntergebrochen auf Salzburg liegen wir damit über 250% entfernt von der bundesweit angepeilten Obergrenze von 0,15 ha pro Tag. Nun erdreistet sich ein wacher Bürger, diesen Flächenfraß anhand eines drastischen Beispiels in seinem Umfeld zu dokumentieren. Dabei "stört" er den Besitz des Beispielgebers, indem er die Siegelfläche betritt. Man könnte nun beklagen und beleuchten, wie es überhaupt dazu kam, im Grünland dieses Ausmaß an Bodenversiegelung anzurichten. Stattdessen wird der Aufzeiger des Problems geklagt.

Die Frage stellt sich, ob wir es uns leisten können und wollen, angesichts des täglichen Flächenfraßes weiterhin so "eigentümliche" Begründungen für den Bau im Grünland zu akzeptieren.

Dr. Walter Galehr, 5300 Hallwang