Oh du armes Österreich! Unter Wahlkampf verstehe ich, dass die wahlwerbenden Parteien den Wählern ihre Programme vorstellen und Ideen zur Lösung anstehender Probleme präsentieren. Weit gefehlt. Die Parteien sind mit sich selber beschäftigt. Sie machen einander schlecht und schlachten jeden noch so kleinen Skandal aus. Sie würden nicht einmal merken, wenn die jetzige Regierung nicht verwalten, sondern etwas weiterbringen würde. Vor der Wahl ergehen sie sich in Kompatibilitätsbetrachtungen, welche Farben in einer Regierung zusammenpassen würden.

Könnte man da nicht gleich Kombinationen auf dem Stimmzettel anführen? Das würde die Verhandlungen nach der Wahl wesentlich vereinfachen. Aber so müssen sie sich erst auf ein Regierungsprogramm einigen und das kann länger dauern. Die Griechen haben uns kürzlich vorgemacht, wie schnell man zu den Urnen schreiten kann und wie schnell eine Regierung parat stehen kann. Bei uns dauert es halt länger. Nur die Belgier brauchen noch mehr Geduld.

Dr. Klaus Potsch, 2201 Seyring