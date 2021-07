Köstingers Auffassung von Umweltschutz

Das ist nun wirklich schlechtes Kabarett: Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger diskriminiert verdiente und hochangesehene Umweltschützer für die Auswirkungen einer Klimapolitik, die sie und die ÖVP in hohem Maße zu verantworten haben. Köstinger ist Vertreterin einer Strategie, die uns seit der türkisen Regierungsübernahme drastisch vor Augen führt, wie man Ursache und Wirkung verdreht und damit den Zeitpunkt für konkrete Handlungen bzw. die Verantwortung immer weiter hinausschiebt. Kausalität ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Sie betrifft die Abfolge von Ereignissen und Zuständen, die aufeinander bezogen sind. Demnach ist A die Ursache für die Wirkung B, wenn B von A herbeigeführt wird. A ist in diesem Fall die Politik in Köstingers Verantwortungsbereich. Ursache und Wirkung zu verdrehen, ist nicht nur fahrlässig, sondern in hohem Maße hinterlistig. Österreichs CO2-Bilanz ist ein Desaster und muss grundlegend saniert werden. Das erfordert eine Bundesregierung, die das Steuersystem komplett ökologisiert, damit Katastrophen wie diese in Zukunft vermieden werden können. Jedes Ressort muss einen Beitrag leisten. Es muss Geld in Vermeidung und nicht in Reparaturen gesteckt werden. Das hat Frau Köstinger noch immer nicht verstanden.





Leo Fellinger, 5201 Seekirchen