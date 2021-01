Koglers Entschuldigung

Es grenzt schon an Verhöhnung, wenn sich Kogler bei den Senioren entschuldigt. Ist es nicht die Regierung, die für die vielen Sterbefälle in den Pflege und

Altenheimen verantwortlich ist. Hat diese Regierung nicht viel zu spät auf das Virus reagiert, keine wirklich vernünftigen Maßnahmen ergriffen? Seit März sind die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in der Isolation, haben seit März ihre Kinder, Enkelkinder fast oder gar nicht mehr gesehen. Seit März keine geselligen Zusammenkünfte und Veranstaltungen. Physiotherapien und sportliche Betätigungen fallen aus, um den Körper Fit zu halten. Keine Spaziergänge in frischer Luft. Kogler und die Regierung können sich noch in den Spiegel schauen, obwohl sie verantwortlich sind, dass sich tausende Senioren in den Schlaf weinen und sich

aufgebe und dadurch ihr Tod früher eintritt. Vereinsamung dürfte der Hauptgrund für die vielen Sterbefälle sein. Selbst zu Weihnachten darf nur eine Person auf Besuch kommen. Unmenschlicher geht es nicht mehr. Das einzig Positive ist, dass sich das Personal aufopfernd um die Heimbewohner kümmert. Ein großes Danke!

Nur in den Heimen eingesperrt zu sein, ohne Perspektive, das zermürbt die

Bewohner. Ehrlich gesagt, jeden Häftling geht es besser, die haben ein bis zwei Stunden am Tag Hofgang, um frische Luft zu schnappen. Schämen sie sich Herr Kogler, statt falschen Entschuldigungen hätten Sie und die Regierung nicht die Zeit von März bis Dezember verschlafen dürfen, sondern menschenwürdige Konzepte erarbeiten sollen, ja müssen. Hier geht es nur um Mediengeilheit. Kurz, Kogler, schauen sie mal im Lexikon nach, was Menschenwürde ist.

Gerhard Reisenhofer, 5662 Bruck