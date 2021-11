Herr Dr. Herbert Kickl, anscheinend der Einzige der bekanntermaßen durch dubiose Arzneimittel und bewusste Täuschung seine Anhänger von der Pandemie retten kann, rät in seinen Foren nun auch dazu, zum Augenarzt zu gehen. Anscheinend wird bei der am Samstag in Wien stattgefundenen Demonstration immer von viel zu niedrigen Teilnehmerzahlen geschrieben. Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Der gesamte Zug von allen Teilnehmern hat laut seinen Aussagen 1 1/2 Stunden gedauert, das sind 5.400 Sekunden. Wären bei der Demonstration 150.000 oder sogar wie einige Anhänger schreiben 350.000 Teilnehmer dabei gewesen, so müsste bei der betreffenden Kamera jede Sekunde abgerundet 25 bzw. 65 Personen in langsamen Schritttempo vorbeigegangen sein. Kognitive Dissonanz oder leichter gesagt Vorstellung versus Realität in Perfektion.

Bitte handelt im Sinne und Wohle aller Menschen und unserer Gesellschaft und stellt dies über eure persönliche Einstellung zu dem Ganzen. Der letzte Funke des menschlichen Hausverstandes würde diese Dissonanz erkennen. Woran man in dieser Zeit noch wirklich glauben darf und soll, ist an die Wissenschaft und die spricht eine deutliche Sprache. Tausendfach klinisch und nun auch epidemisch bewiesen.

Kognitive Harmonie in Perfektion.

Michael Saller, 5500 Bischofshofen