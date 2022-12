Kommerz darf nicht über allem stehen

Geldnachten - Mit diesem Wort auf der Titelseite im SN-Wochenende konnte ich momentan nichts anfangen. Erst bei den ersten Ausführungen "Advent, ist eine Fastenzeit", dann "Kommerz über alles" wurde mir bewusst, dass all die Ausführungen uns klar sagen, in welche Sackgasse wir uns in diesem Rausch von Konsum und Kommerz hineinmanövriert haben. Wir erleben eine gesellschaftspolitische Dunkelheit, aus der wir uns nur befreien können, wenn wir wieder eine neue Form des Miteinanders finden. Die Geburt dieses Mannes in einem Stall unter ärmlichsten Verhältnissen sollte uns ein Wegweiser sein, uns von dem "Kommerz über alles" zu befreien. Der Advent ist die Zeit der frühen Finsternis und es ist bezeichnend, dass die Menschen das Bedürfnis haben zusammenzurücken, sei es in den Familien - Nachbarschaften - Vereinen, wobei es nicht um Kommerz geht, sondern schlicht einfach darum, sich näher zu sein.

Dem Team "Wochenende" großes Lob für die Gedanken zum Advent unter "Geldnachten".



Helmut Auer, 5071 Wals