Kommt die Genscheren-Mischkultur?

Boku-Professor Hans-Peter Kaul empfiehlt, in der Landwirtschaft auf Mischkulturen zu setzen (SN, "Projekt Zukunft", 4. Juni 2021). Mischkulturen wurden im biologischen Land- und Gartenbau schon immer empfohlen. Ich kann mich noch gut an den ersten Neumarkter Vortrag von Biopionier Martin Ganitzer am 1. August 1976 erinnern. Er war leidenschaftlicher Biogärtner und erklärte voller Stolz, dass er seinen Gemüsegarten mit Mischkultur schon 16 Jahre nicht mehr umgegraben hat! Für mich damals Grund genug, Biobauer zu werden.

Seither sind fast 45 Jahre vergangen. Die Zeitung der Landwirtschaftskammer ist nun voll von Lobliedern auf die Genscherentechnik (CRISPR/Cas) in der Pflanzenzucht. Man "träumt" von Pflanzen, die sowohl mit Trockenheit als auch mit Nässe besser umgehen können als die konventionell gezüchteten.

Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie die praktische Umsetzung der Genscherentechnik, die als "moderne Züchtungsmethode" beworben wird, erfolgen soll! Denn im biologischen Landbau ist die Gentechnik gesetzlich verboten! Auch in der Milchwirtschaft sowie bei der Eierproduktion dürfen österreichweit keine genmanipulierten Futtermittel verwendet werden!

Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee