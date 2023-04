Kommunismus in Salzburg: unfassbar!

Zum Leitartikel "Kann man ein bisserl kommunistisch sein?" (SN, 25. April):

Sehr geehrte Redaktion, lange habe ich darauf gewartet, dass endlich einmal eine maßgebliche österreichische Zeitung über das abwegige Phänomen, als Kommunist zu kandidieren und auch gewählt zu werden, Klartext schreibt. Es ist der Kommunismus, in dessen Namen große Teile der Menschheit - inklusive Russland und China - jahrzehntelang geknechtet, ihrer Freiheit und millionenfach ihres Lebens beraubt wurden; es ist der Kommunismus, in dessen Namen in Kambodscha die Intelligenz eines ganzen Landes dezimiert und auf den Killing Fields ermordet wurde; es ist der Kommunismus, in dessen Namen heutzutage Länder an ihrer

gedeihlichen Entwicklung gehindert werden, wie etwa Nordkorea, Kuba und Venezuela. Und im Namen dieses Kommunismus glauben junge Menschen bei Wahlen kandidieren zu müssen, und in Salzburg suchen mehr als zehn Prozent der Wählerinnen und Wähler unter dieser Flagge ihr Heil. Unfassbar! Ist das nun historische Ahnungslosigkeit, ist es Gleichgültigkeit gegenüber den Millionen von Opfern dieser Ideologie, oder ist es zynisches Spiel mit Schlagworten? Manche mörderische Ideologie kann hundert Mal auf der Welt krachend scheitern, es findet sich immer wieder jemand, der/die es zum einhundertundersten Mal damit versucht.

Ich danke Herrn Redakteur Koller für die klaren Worte, hätte sie mir aber eigentlich schon vor der Wahl in Salzburg gewünscht.





Dr. Franz Winkler, 4111 Walding