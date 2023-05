Kommunismus light durch "plus"

Vor 70 Jahren wurde ein Volksaufstand gegen das kommunistische System in der DDR mit Panzern blutig niedergeschlagen. Meine HAK-Klasse marschierte spontan zum KPÖ-Volksheim in der Elisabethstraße, um gegen diese brutale Aktion zu protestieren - und das während der Unterrichtszeit! Als unbedarfte Demo-Neulinge hatten wir weder Transparente vorbereitet noch ein Megaphon für unseren Klassensprecher organisiert - zudem versäumt, für mediale Berichterstattung zu sorgen. Unser "Skolstreik för Demokrati" brachte uns einen Nachmittag nachsitzen ein, der Herr Direktor war über unsere Aktion "not amused".

Sieben Jahrzehnte später fand in dieser altehrwürdigen Parteizentrale anlässlich des sensationellen Wahlerfolgs der KPÖ plus eine ausgelassene Party statt. Eingefahren hat diesen Erfolg Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl - ein sympathischer linkspopulistischer Ombudsmann für alle, die soziale Schieflagen beklagen - gewiss ein ehrenwerter Mann.

Wo auch immer kommunistische Politiker an die Macht kamen, folgte krasse Missachtung der Menschenrechte und hat sich das kommunistische Politikkonzept als nur unter Zwang durchführbar erwiesen.

Dass der neue Politstar trotzdem als Kommunist - daran ändert auch das "Plus" nichts - auftritt, scheint seine Anhänger nicht zu stören.







Helmut Hintner, 5020 Salzburg