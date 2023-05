Kommunismus: System und Werte unterscheiden

Es ist schon interessant, welche Szenarien jetzt nach dem Wahlerfolg von KPÖ plus Salzburg gezeichnet werden.

Achtet darauf was sie tun, sagte schon Jesus, der die Sorgen und Nöte der Menschen kannte und die "Botschaft der Teilens" als Konsequenz der Liebe verstand. Demnach könnte er auch "Kommunist" genannt werden, da ihm das "tägliche Brot" für alle Menschen ganz wichtig war.

Wer das Engagement und die Aussagen des ehemaligen Grünen und Pfarrgemeinderatsmitglieds Kay-Michael Dankl mitverfolgt hat, der weiß auch, dass er weder ein kommunistisches System noch die Kreuzzüge, noch eine kirchliche Herrschaft vertritt, die - aus der Geschichte wissend - viel Unheil angerichtet haben. Da tut ein neues Kapitel gut, sei es im Engagement von Missionaren/-innen in den südlichen Ländern, die Kirche als Dienst verstehen und gegen soziale Ungerechtigkeiten kämpfen oder politischen Gruppen, die einen neuen Stil der Bürger/-innen-Nähe praktizieren.

Nachdem ich Herrn Dankl schon vor Jahren kennenlernen konnte und ich ihm damals die Frage stellte, ob es nicht Sinn mache, statt KPÖ plus doch einen anderen namen wie z. B. "Wandel" zu wählen, überzeugte er mich, dass nicht der Name das Handicap für Akzeptanz ist, sondern "das Tun". Der Wahlerfolg hat ihm Recht gegeben. Es waren nicht nur gut inszenierte Parolen, die auf mediales Interesse stießen, sondern ein jahrelanger Einsatz für Bürger/-innen-Nähe und nicht zuletzt, dass vielen finanziell geholfen wird. Wie sonst kann man so klar überzeugen, mit einem "Durchschnittseinkommen" auszukommen, für die Sorgen der Menschen da zu sein und wenn es nötig ist, auch finanziell aus dem "KPÖ plus Solidaritätstopf" zu helfen.

Das ist eine Sprache, die nicht nur die Menschen in den städtischen "Armenvierteln" verstehen, sondern zunehmend den Mittelstand auch auf dem Land ansprechen. Ich fürchte mich nicht vor dieser Politik. Ich fürchte mich vor den Reden, die bei den FPÖ-Feiern zum 1. Mai zu hören waren. Da ist durch und durch ein altes System zu hören, das noch dazu reichlich beklatscht wurde. Die soziale und ökologischen Frage wird immer mehr ins Zentrum rücken. Die Politik sollte das erkennen und rechtzeitig bessere Lösungen finden.

Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen