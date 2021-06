Kompensation für den Garagenausbau

Bernhard Auinger meint in den SN vom 9. Juni 2021, der von ihm unbelehrbar lobbyierte Ausbau der Mönchsberggarage müsse unbedingt von der Einrichtung einer Begegnungszone zwischen Neutor und Haus der Natur begleitet werden. Offensichtlich hält er das für eine Kompensation. So wie er wahrscheinlich auch glaubt, ein paar Asthaufen und ein künstlich angelegter Tümpel würden die Zerstörungen im Landschaftsschutzgebiet auf dem Krauthügel kompensieren.

Dass die Gewinne der Parkgaragengesellschaft über Jahrzehnte in die Rückzahlung von mindestens 30 Millionen Euro an Errichtungskosten fließen würden und daher nach einer Auflassung des Rot-Kreuz-Parkplatzes für eine Entschädigung der verdienten Einsatzorganisation kein zweites Mal ausgegeben werden können, sei dem Herrn Vizebürgermeister an dieser Stelle auch noch erklärt. Seine Sorgen, die Glaubwürdigkeit der Politik betreffend, sind mehr als berechtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Voppichler

5071 Wals