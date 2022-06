Kompensation für die BMX-Strecken

Nach der BMX-Strecke in der Josefiau soll nun also auch die Strecke in Liefering in der Nähe der Autobahnbrücke renaturiert werden. Diese Strecke habe ich als Jugendlicher selbst gern frequentiert.

Generell ist der Umweltschutz ein hohes Gut und es wäre falsch, der Landesumweltanwaltschaft vorzuwerfen, geltende Gesetze einzuhalten und Missstände schonungslos aufzudecken. Allerdings verwundert mich eine Sache doch:

Als die Red-Bull-Akademie auf dem Gelände des ehemaligen Trabrennplatzes in Liefering erbaut wurde, musste dabei ein Stück Wald in Richtung Saalachspitz weichen. Meiner Erinnerung nach musste Red Bull dafür andernorts ein

Stück Wald aufforsten, um diese Rodung zu kompensieren.

Vielleicht wäre so eine Kompensationsleistung für die Josefiau und Liefering nun auch eine Lösung? Da es sich dabei um eine BMX-Strecke handelt, wäre vielleicht sogar Red Bull als Sponsor dafür zu gewinnen. Es wäre eine schöne Geste von Red Bull an die Jugendlichen vor Ort, die sich so körperlich ertüchtigen und vielleicht später in der Akademie zu Profisportlern heranreifen könnten.



Markus Gastinger, 5020 Salzburg