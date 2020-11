Kompetente Hilfe der Diakonie mobil

Ein großer Dank an die Mitarbeiter/-innen von Diakonie mobil (Süd): In dieser schwierigen herausfordernden Zeit zeigt das leitende Team (Frau W. Kaminsky und Fr. A. Mohajeri), dass es ihren Aufgaben auf hervorragende und sensible Weise gerecht wird.

Was den Bereich Pflege betrifft ein ganz großes Lob und Dank an die erfahrenen kompetenten Pflegefachkräfte! Sei es im physischen oder psychischen Bereich, man fühlt sich bestens aufgehoben. Sogar für einen kleinen Plausch nehmen sie sich manchmal Zeit.

Zuletzt seien auch die Fachkräfte für den Haushalt genannt. Auch ihnen gebührt große Anerkennung und Dank

Wenn diese kompetenten Hilfen nicht wären, müsste sich mancher um einen Heimplatz bemühen.



Anja-B. Pfeiffer, 5020 Salzburg