Zu Recht monieren die Karlsruher Richter die Ausweitung der Kompetenzen von EU und EZB. Zum Verständnis der Rechtsstaatlichkeit des Karlsruher Urteils seien die Praxis der EU-Politik sowie die Bemerkungen des vormaligen EU- Präsidenten Jean-Claude Juncker und der derzeitigen Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, erwähnt. Juncker meinte: "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt", denn "wenn es ernst wird, muss man lügen". Und Christine Lagarde erklärt wiederholt: "Die EU muss ihre eigenen Normen und Rechtsgrundsätze brechen, damit sie existieren kann." Beide Äußerungen werfen ein schlechtes Licht auf die Moral der EU-Spitzenpolitiker und liefern ein Sittenbild über die jahrelange arglistige Täuschung der Bevölkerung - sie wird hintergangen und für dumm verkauft. Einer der wichtigsten Grundsätze, auf denen die EU basiert, wird permanent missachtet: "No bail out." Denn der Aufgabenbereich der am 1. Juni 1998 gebildeten Europäischen Zentralbank beschränkt sich auf die Wahrung der Preisstabilität. Dieses Mandat hat die EZB mit Billigung des EuGH und der EU ständig überschritten. Die Rettung des Euro ist nicht Sache der EZB, sondern Aufgabe der demokratisch gewählten Politiker. Die EZB hat über Jahre eine nicht legitimierte, monetäre Staatsfinanzierung betrieben mit der Begründung, den wirtschaftlich schwachen Staaten Zeit zu verschaffen, um wichtige Strukturmaßnahmen für eine Modernisierung und Effizienz der Wirtschaft durchzuführen. Nun hat die Ausweitung der Geldmenge durch Mario Draghi ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht, ohne die gewünschten Effekte für die Realwirtschaft zu erreichen. Auch wenn er bei seiner Verabschiedung als "Salvator der EU" gefeiert wurde, hat er durch sein Tun die EU in eine katastrophale Sackgasse manövriert. Seine Politik bewirkte gefährliche Finanzspekulation, einen ungesunden Anstieg der Immobilienpreise und führte durch die Nullzinspolitik zur zunehmenden Altersarmut der Bevölkerung, zur Vernichtung gigantischer Vermögenswerte und zum Verschwinden des Mittelstands. Die EZB und Führung Draghis hat 2015 die Geldmenge um gigantische 33% erhöht. Damit ist der Euro entwertet, seine Kaufkraft verwässert und die unteren Einkommensgruppen verarmen. Durch die EZB haften z.B. die Deutschen mit 30% der vier Billionen Euro, mit denen Draghi "Ramsch-Papiere" aufgekauft hat. Obwohl die Deutschen für eine derartig große Haftung gutzustehen haben, sind sie im EZB-Rat nur mit einer Stimme vertreten. Dies führt dazu, dass die Mitglieder des EZB- Rates aus den sogenannten "Oliven-Ländern" das Sagen haben. De facto verfügen sie über die deutschen Vermögenswerte. Draghi hat den braven Sparer mit Enteignung bestraft und die Schuldner belohnt. Jenen Staaten, die schlecht wirtschaften, verschaffte er günstige Finanzierungen, und erhielt Zombie-Banken am Leben. Es ist verständlich, dass die Mitglieder des EuGH, die zum Großteil aus jenen Ländern kommen, die von der illegalen Staatsfinanzierung der EZB profitieren, nicht angetan sein werden, wenn dem gigantischen Vermögenstransfers von den Staaten des Nordens zu den Staaten des Südens nicht entsprochen wird. Und so wird jegliche Kritik an der EU und an der Richtigkeit der EuGH-Entscheidungen - die offensichtlich zu einem Dogma geworden sind - bekämpft. Dieses Urteil hat aber den getäuschten Bürgern, den enteigneten Sparern und den hintergangenen Wählern einen großen Dienst erwiesen. Nicht dieses Urteil, sondern die permanenten Rechtsbrüche durch die EU-Spitzenpolitiker gefährden deren Existenz.

Univ.-Prof.i.R. Mag. DDr. Gottfried Tichy, 5201 Seekirchen