Komplizierter Ablauf bei den Gratistests

Mich wundert das nicht bei der komplizierten Vorgehensweise. Der Ablauf ist folgender: Ich melde mich online am Handy an. Erhalte eine TAN zum Eingeben.

Vereinbare online den Wunschtermin. Erhalte dann das Formular am Handy für den Schnelltest in Form eines PDF. Sende von meinem Handy das PDF an meine E-Mail-Adresse, da ich vom Handy weg das Formular nicht ausdrucken kann. Öffne in meinem Computer mein E-Mail und drucke das Formular aus. Gehe dann zum Testen.

Nach dem Test erhalte ich per SMS den negativen Bescheid und einen Link. Hier kann ich mir die Bescheinigung als PDF herunterladen. PDF sende ich mir wieder an meine E-Mail-Adresse und drucke dann die Bescheinigung aus.

Man benötigt also für die Anmeldung zum Gratistesten ein Handy, einen Computer, einen E-Mail-Zugang und einen Drucker. Warum mache ich das jede Woche? Um meine Mutter einmal in der Woche für eine halbe Stunde im Seniorenwohnheim besuchen zu können.

Für Skilehrer gibt es sicher einfachere Lösungen.



Elfriede Schmidt, 5201 Seekirchen