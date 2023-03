Den beiden Herrn Manfred Perterer und Andreas Koller mein Respekt und meine Zustimmung für ihre letzten Beiträge. Mit unserer Politik des Dahingondelns und Ducken (samt Wadelbeißen) werden wir nicht nur still stehen, sondern retour steuern. Und in eine Verhandlung geht man auch mit einem Kompromisswollen und nicht mit der Brechstange (oder Hacke). So würde kein Personalchef eine Bewerbung akzeptieren. Dies ist keine Politik für die Demokratie. Lernen Sie Geschichte junger Mann.





Ing Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau