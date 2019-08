Konflikt um künstlerische Leitung der Osterfestspiele

Thielemann vs Bachler (SN, 21.8.): Man mag Christian Thielemann als "Titan" der Opernwelt bezeichnen, er ist aber in erster Linie Künstler, einer von Weltruf! Herr Bachler ist, wenn man so will, "Kulturmanager", dessen jeweilige Berufungen durch eine (linksgerichtete) Politik erfolgten. Wer seine Interviews liest, kennt seine "liberalen" Ansichten zu den Aufgaben von Politik(ern) und Kunst, sprich den (verfeinernden) Segnungen des modernen Regietheaters. Operndirektionen, wie die der Wiener Oper, gehören ausgewechselt (was Dank besagter Politik auch passiert), und politisches Feindbild ist ein unbedarfter Sebastian Kurz. Ist das vielleicht mit ein Grund, dass sich Salzburgs Alt-ÖVPler so vehement für eine willkürlich geschaffene Intendanz Bachlers einsetzen? Eine Schande ist es allemal! Sie riskieren einen großen kulturellen Verlust und beweisen einmal mehr, wie negativ politische Einflussnahme sein kann.

Dr. Alf Gerd Fantur, 1030 Wien