Konflikt zwischen zwei Raubtieren

Aus der Perspektive eines "Beutetiers" (oder wie wir es nennen "Nutztiers") macht es vermutlich keinen großen Unterschied, ob es früher oder später vom Wolf gerissen und gefressen oder vom Menschen geschlachtet und verspeist wird.

Der Mensch hat die Macht über den Wolf. Er kann ihn ganz ausrotten, dezimieren (bis er den Erwerb nicht mehr beeinträchtigt) oder er kann ihm doch mehr Raum zugestehen. Bleibt also letztlich die Frage, wie der Mensch seine Umgebung gestalten will. Als Weidegebiet, Jagdrevier, Freizeitpark, Abenteuerplatz? Dann wird er den Wolf (und alles andere was stört) so weit wie möglich zurückdrängen. Bleibt immer noch die Safari. Wenn allerdings andere Kulturen mit ihren "Störenfrieden" genauso verfahren, bleibt nur mehr der Zoo.

Und "Universum" und "terra mater". Zum Nachsehen wie es früher einmal war. Und der Mensch als letztes alles beherrschendes Raubtier.







Dr. Georg Pelzl, 2380 Perchtoldsdorf