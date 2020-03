Konflikte im Supermarkt

Freitag, 8.05 Uhr, Supermarkt Sterneckstraße. Ja, ich komme aus Obertrum, bin 49 Jahre alt und erlaube mir, um diese Uhrzeit im Supermarkt in Salzburg den Wochenendeinkauf vorzunehmen.

Im Geschäftslokal vorwiegend über 60-Jährige, auch Ehepaare , da ja für diese Altersgruppe die Empfehlung lautet, um diese Uhrzeit einkaufen zu gehen. Was einem dann an der Kasse für Anfeindungen entgegenschlugen, entbehrt hier jeder Wortwiederwahl.

Auf meinen Hinweis, dass ich meinen Sohn zum Zivildienst fahre, damit keine Ansteckung für seine Klienten im Bus erfolgt, kam ein "Das hätte ich jetzt auch gesagt".

Nun zur Klarstellung und nach Rückfrage bei der Polizei: Ja, ich darf um diese Zeit in Salzburg Einkäufe tätigen, da ich auch für meine 81-jährige Tante (wohnhaft in Parsch) Besorgungen mache. Wenn hier schon nach fünf Tagen Aggressionen so hochschlagen, wie schauen dann unsere nächsten Wochen aus?

Deswegen hier ein herzliches Danke (das man nicht oft genug sagen kann) für all jene hinter der Kassa, die sich solche Auseinandersetzungen auch noch anhören müssen. Es ist derzeit für alle eine sehr schwere Zeit - deswegen "nur mit Stock und Hut in der Hand kommt man durchs ganze Land bzw. jetzt durch den Supermarkt" und Abstand.







Karin Leobacher, 5162 Obertrum