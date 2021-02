Ist es nicht traurig, wenn diejenigen, die handeln könnten, es nicht tun, weil sie offensichtlich doch gar nicht handeln wollen? Was helfen den regionalen Gärtnereien, den regionalen Erzeugern die verständnisvollen warmen Worte, das Bemühen und die schönen Bilder, wenn am Ende nur "das Hoffen" übrig bleibt?

Es ist das zweite Frühjahr und man kann nur sagen: Konjunktiv und warme Worte sind zu wenig, weil es längst um die Existenz vieler Betriebe geht und es den Menschen eben nicht mehr zu erklären ist. Wie im letzten Jahr rüsten die Lebensmitteldiscounter, die Vollsortimenter auf und freuen sich über zusätzliche Umsätze. Wir setzen grundsätzlich auf Freiwilligkeit statt auf Ordnungsrecht und Verordnungen! Ein Appell: es wäre in der Krise nett, es wäre angebracht, wenn die vier großen Handelskonzerne nun ihr Herz für regionale Erzeuger entdecken, die "Primerl" der regionalen Gärtnereien einkaufen und das Gegenteil von dem tun, was sie erfolgreich die letzten Jahrzehnte getan haben. Und warum sollten sie das tun, wo ihnen doch die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gerade hilft, ihren Marktanteil und ihre Marktmacht weiter zu vergrößern?

Die Gärtnereien sind ein Musterbeispiel, sie sind Erzeuger und Händler, sie haben mehr Platz und Kunden-Abstand als jeder Lebensmitteldiscounter. Sie erzeugen im Frühjahr schöne Blumen, aber eben auch Gemüsepflanzen. Sie sind doch diejenigen Betriebe, die Arten- und Sortenvielfalt in unsere Gärten bringen, die die vielen Hobbygärtner/-innen beraten. Monatelang hat es 2020 gedauert, viel politischer Druck musste aufgebaut werden, bis sich die Ministerien bewegt haben und 2021, das gleiche Spiel wieder?

Bilder sagen mehr als tausend Worte: ein schöner Blumenstrauß, aber welche regionale Gärtnerei kann denn diese wunderbaren Blumen anbauen? Handeln statt Konjunktiv! Wer regiert hat einen Auftrag zum Handeln, denn er setzt die Rahmenbedingungen und formuliert die Regeln. Und er trägt die Verantwortung, auch für das "Nicht-Handeln".





Dr. Bernhard Zimmer, D-83451 Piding