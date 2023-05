Konservatives Menschenbild

Das konservative Menschen- und Gesellschaftsbild kündigt sich auf leisen Sohlen an. Am Pfingstmontag die Demo gegen die schwarz-blaue Landesregierung, am Dienstag die Beilage in den SN zum Thema "Job extra": "Arbeiten und Leben, Dahoam. Jobs in der Region. Gefunden mit den Services der SN." Ich lese, wer einen Job gefunden hat: Lukas, Sophie, Marie, Lisa, Johanna, Philipp, Pascal, Tobias und Verena. Fällt irgendwas auf? Auch ich bin zutiefst besorgt, in welche Richtung die Entwicklung geht und fürchte, dass die "Wölfin im Schafspelz" still und leise mehr erreichen wird als Parteigenossen, die jetzt schon mit Reizthemen offenen Widerstand provozieren.

Wollen wir wirklich so viel Rückschritt?

OStR. Mag. Heidi Bordihn, 5400 Hallein