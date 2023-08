Konstruktive Politik ist gefragt

Zum Artikel "Regierung statt Opposition: Die blaue Zwickmühle" vom 29. 8.: Für mich war und ist es unverständlich, wieso sogenannte Oppositionsparteien so viel Unsinn von sich geben (vielleicht glauben, geben zu müssen). Auch nichtregierende Parteien sind angehalten, sachlich und verantwortungsbewusst mit den anstehenden politischen Entscheidungen umzugehen, zum Wohle der Bürger.

Oppositionspolitik à la Marlene Svazek war kein Beitrag dazu. Im Gegenteil, sie spaltete und schuf unnötige Hürden und Emotionen, wie sie ja selbst sagt. Die Aussage, jetzt sei alles anders, weil man in die Entscheidungsprozesse eingebunden sei, ist schon sehr fadenscheinig. Wenn die FPÖ an einer konstruktiven Oppositionsarbeit interessiert gewesen wäre, hätte sie sich über die kritisierten Punkte entsprechend informieren können. Vielleicht hat sie das ja auch, aber trotzdem dagegen polemisiert, was die Sache auch nicht besser macht. Für mich ist diese FPÖ weiter der Wolf im Schafspelz bzw. dreht sie sich wie das Fähnchen im Wind.

Franz Schweighofer, 5310 Mondsee