Konsum in Zeiten von Covid-19

Seit viele Läden geschlossen haben, blüht wenig überraschend der Onlinehandel in allen Farben.

Unter all den Appellen, die derzeit auf uns niederprasseln, vermisse ich einen, der mir wichtig erscheint: Leute, wenn Ihr unserer Wirtschaft helfen wollt, kauft lokale Produkte von lokalen Händlern (auch online) - das schützt unsere Arbeitsplätze und wenn schon einmal etwas nicht sofort lieferbar ist, etwas Verzicht schadet uns sicher nicht - nicht jeder Wunsch muss sofort erfüllt werden. Unsere heimischen Betriebe werden sich über jeden Kunden freuen, wenn die Läden wieder offen sind.

Und an unsere jungen Freunde, die die Elterngeneration (zu Recht) so sehr für die angerichtete Umweltzerstörung geißeln: Globale Onlineshops und -dienste sind alles andere als umweltfreundlich und sozial verträglich: Versand und Retouren produzieren Unmengen an Verpackungsmüll, durch die Lieferketten verdoppelt sich der Schiffs- und Lkw-Verkehr in immer kürzeren Abständen, Mitarbeiter werden schamlos ausgebeutet, weltweit werden lokale Arbeitsplätze vernichtet, die gigantischen Gewinne verschwinden in den Taschen einiger weniger Aktieninhaber, von den Steuern sieht unser Staat nichts. Damit nicht genug: Die Rechenzentren der großen Onlineanbieter, Streamingdienste und Social-Media-Plattformen fressen mehr Energie als ganze Kleinstädte.

Die aktuelle Krise führt uns drastisch vor Augen: wir haben nicht nur die Wirtschaft globalisiert, sondern auch die Risiken. Schon ein kleiner Virus genügt und die Welt steht Kopf. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Natur einmal mit ganzer Härte zurückschlägt.

Darum nochmal mein Appell: think global, act local - auch wenn es manchmal etwas mehr kostet oder ein bisschen Verzicht bedeutet. Es kommt uns allen zugute.

Norbert Breitfuß

5101 Bergheim

Quelle: SN