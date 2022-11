Konsumdenken statt Sparen

Liebe Frau Biermann, ich habe mich über Ihren Brief (SN, 12. 11.) gefreut, weil er etwas aufzeigt, was heute schiefläuft. Ich möchte dazu ergänzen, dass es ganz im Sinn der Wirtschaft ist, die ewig expandieren will, wie heute die Politik agiert. Wir kriegen finanzielle Unterstützungen vom Staat, weil die Kaufkraft der Bürger heute das höchste Gut ist. Nicht unser Glück oder unsere Freiheit, nein! Glück und Freiheit werden dementsprechend auch eng mit dem Kaufen und Konsumieren verbunden und wir Bürger haben unsere Lektion brav gelernt und fürchten gleich um unsere Freiheit, wenn wie in der Pandemie z. B. das Einkaufen beschränkt worden war.

Sich beschränken, sparen, bescheiden sein, wird milde belächelt. Darum gibt es auch so unglaublich unlogische Schlüsse, wie, dass Energie knapp wäre. Echt? Wir werfen die Hälfte fast aller Produkte weg, die wir konsumieren, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Also hätten wir doch doppelt so viel Energie, wie wir benötigen, wenn wir nur das produzierten, was wir tatsächlich brauchen. Aber das passt natürlich denen nicht, die uns gerne immer mehr verkaufen wollen.

Dieses konsumorientierte Denken wird ganz sicher dazu führen, dass unsere Kinder es nicht mehr so schön haben werden, wie wir. Ihre Freiheit, ihr Glück, ihr Selbstwert ist heute schon ganz eng mit Produkten und Marketing verbunden - für die meisten in Wahrheit ein Unglück. Die nötige Revolution der Gegenwart hieße Konsumverweigerung! Aber wer wird dafür eine breite Solidarität finden können, wenn das bedeutet, sich selbst von der vermeintlichen Freiheit und den Glücksbringern der bunten Warenwelt zu verabschieden?

Margit Neuböck, 5020 Salzburg