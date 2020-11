Kontaktverfolgung hat viele Mängel

Als vor gut einer Woche bei meinem Sohn (bei einer routinemäßigen Corona-Abstrich-Kontrolle vor einem Judo-Trainingslager) ein positives Testergebnis festgestellt wurde, informierte mich dieser natürlich sofort. Ich war gerade in der Arbeit (in der Pflege), also informierte ich unverzüglich meine Chefin und kontaktierte 1450. Ich wurde sofort nach Hause geschickt und begab mich umgehend in Heimquarantäne.

Einen Tag später wurde ich von der Bezirkshauptmannschaft telefonisch informiert, dass ich eine K1-Person sei und wir unseren Sohn zu Hause absondern müssten. Eine (nicht besonders freundliche Dame) am Telefon sagte mir, dass mein Absonderungsbescheid erst ab heute gelte.

Ich versuchte sie zu fragen, wie das mit dem gestrigen Tag zu handhaben sei, ob ich mir da etwa Urlaub nehmen müsse. Sie erwiderte barsch, dass sich kein Mensch Urlaub zu nehmen brauche, da dies Anordnungen vom Bundesministerium seien. Was aber mit dem vorigen

Tag jetzt sei, dafür sei sie

nicht zuständig. Sie hatte erst heute Zeit, mich anzurufen.

Nicht nur, dass ich jetzt noch einen Tag länger zu Hause sitzen muss, obwohl mich meine Kollegen dringend brauchen würden. Ich darf mir für diesen Tag jetzt auch noch Urlaub nehmen.

Wir, mein Mann und meine anderen beiden Söhne, sind alle negativ getestet und Gott sei Dank symptomfrei geblieben, was mich wiederum am Testergebnis meines Sohnes zweifeln lässt ... Aber da müsste man schon Bürgermeister oder Red- Bull-Fußballspieler sein, um dies anzweifeln zu dürfen.

Danke an dieses tolle System, das mir nicht einen Hauch

Verständnis entgegenbringen kann/darf!



Monika Erber, 5026 Salzburg