Kontra Wolf in Österreich

Die blauäugigen "Wolfverteidiger", die dieses Wildtier um jeden Preis in Österreich ansiedeln wollen, vergessen leider das wichtigste Gegenargument: Bei einer Bevölkerungsdichte, wie wir sie in unserem Land haben, ist einfach kein Platz für Wölfe oder Bären. Tierschutz hin oder her: Österreich ist wegen der Dichte seiner Besiedelung nicht geeignet, Wölfen und anderen wilden Tieren Lebensraum zu bieten. Nehmt das bitte endlich einmal zu Kenntnis, liebe Wolfsverteidiger! Es gibt weltweit genug Regionen, die sich mangels Bevölkerungsdichte dafür entsprechend eignen.



Günter Braun, 1020 Wien