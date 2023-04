Kontrolle und neue Ideen sind wichtig

Bei den Wahlen in Salzburg siegte die Ehrlichkeit. Die FPÖ und die KPÖ sind offensichtlich als ehrlich empfunden worden. So denken beide Parteien, wie sie sagen, und machen auch/wollen auch machen, was sie sagen. Die FPÖ wird dafür mit drei zusätzlichen Mandaten "belohnt" und die KPÖ plus schafft - quasi aus dem Nichts - sogar vier Mandate! Die FPÖ ist mit ihrer Ehrlichkeit aber sehr egozentrisch und populistisch. Die KPÖ plus jedoch ist sehr sozial eingestellt. Die Salzburger haben das anscheinend anerkannt.

Jedenfalls misstrauten sie den anderen Parteien, vor allem der ÖVP, die oft so denkt wie die FPÖ und auch "schön verschlüsselt" (KI-unterstützt?) so sagt und auch sehr ähnlich handelt. Statt zum Schmiedl (ÖVP) sind viele Wähler anscheinend wohl gleich zum Schmied (FPÖ) gegangen. Und die, die nicht mehr so weiterwirtschaften wollten wie bisher, und die, die eine menschlichere (sozialere) politische Wende wollten, haben auf die KPÖ plus (wie in Graz) gesetzt. Sie hoffen jetzt auf neue Ideen und zumindest auf eine wirkungsvolle (demokratische) Kontrolle der Machtbefugnisse der - wie immer auch zusammengesetzten - Koalitionsregierung. Ehrlich: Ich wünsche gutes Gelingen.



Hans Hörlsberger, 4020 Linz