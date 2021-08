Konzepte bleiben oft nur Konzepte

Ich habe mein persönliches "Salzburger Grünflächenkonzept". Seit mehreren Wochen, wenn es in der Steinwüste hier unerträglich heiß wird, nehme ich in der Frühe den 180er oder 260er Bus und fahre nach Bad Reichenhall rüber.

Welch ein angenehmes Klima dort in der Innenstadt um Kurpark, Karlspark, Luisenpark oder dem Park an der Rupertus-Therme. Große, alte Bäume. Sobald man sich darunter bewegt, spürt man eine merkliche Abkühlung. In vielen Straßen steht ein alter Baumbestand. Ich schätze, dass dort die Tagestemperatur in den heißen Sommermonaten mindestens gefühlte fünf Grad kühler ist als in Salzburg. Vom Klima im Kurpark ums Gradierhaus muss ich gar nicht groß reden.

Fährt man über die Münchner Allee in die Stadt rein - welche Augenweide. Eine herrliche und vor allem bestens gepflegte Begrünung. Dort verbringe ich den ganzen Tag und fahre erst mit dem letzten Bus wieder zurück.

Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht dauerhaft dorthin ziehe. Da bin ich übrigens nicht der Einzige hier in Salzburg.

Denn diese ganzen Konzepte, die hier über die Jahre immer rauf und runter diskutiert werden und die jede Menge an Strategiepapiere produzieren, die dann in den Schubladen mit der Zeit anfangen zu verschimmeln, diese ganzen Konzepte werden sowieso nie realisiert. Das ist eine alte Salzburger Krankheit.

Bei mir hier im Andräviertel wurden in den vergangenen Jahren mehrere Straßen aufgebuddelt und sämtliche Infrastrukturleitungen neu verlegt. Da hätte man die einmalige Chance gehabt, hier Autoflächen zu reduzieren und für die Zukunft mehr Grünflächen anzulegen. Was tat man? Man hat alles wieder wie vorher zugepflastert. Eine perfekte Stein- und Asphaltwüste.

Das wird sich hier nie ändern. Dafür ist Salzburg berühmt.



Kurt F. Fuchs, 5020 Salzburg