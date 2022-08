Konzertkritik Wr. Philharmoniker ist nicht nachvollziehbar

Mit Staunen habe ich die Kritik von Herrn Fuchs in der SN vom 22.8.2022 gelesen

("Tragisch an der Grenze") - da muss Herr Fuchs wohl in einem anderen Konzert gewesen sein als ich.

Das Konzert als einen "echten Problemfall" zu bezeichnen, ist wohl eine Beurteilung, die ich in keiner Weise nachvollziehen kann.

Dass Herr Barenboim nicht in der gesundheitlicher Verfassung früherer Jahre ist, er aber dennoch souverän das Orchester leitete und dass neben einer stimmgewaltigen Elina Garanca der Tenor schwer bestehen konnte, war nicht zu übersehen und zu überhören, konnte jedoch für mich den positiven Gesamteindruck dieses Konzertabends nicht schmälern.

Unter anderem entbehren nachfolgende Kritikpunkte für mich jeder Grundlage:

-Die Wiener Philharmoniker seien arrogant, weil sie erst nach Dimmen des Saallichts Platz genommen haben

-Das Orchester keinen echten Willen zu einer guten Aufführung hätte und fahrig agierte (fahrig? Wohl kein Ausdruck der Musikinterpretation!)

-Barenboim dirigiere im Sitzen (und Herr Fuchs weiß, dass er mühsam umblätterte)

-Die Mittelmäßigkeit von Michael Volle

-Das Publikum hätte den Saal am Ende fluchtartig verlassen (das Konzert endete um 23.50 Uhr und viele Besucher/-Innen mussten noch ein öffentliches Verkehrsmittel erreichen) - übrigens hatte Elina Garanca am Ende standing ovations

Es wäre für Herrn Fuchs sicher besser gewesen, so eine Abend überhaupt nicht zu rezensieren (so wie er es am Ende der Kritik überlegte) - es hätte ihm zumindest im Anschluss an das Konzerts "Leiden und Schwitzen" erspart!

Karl Steinocher, 4894 Oberhofen/Irrsee