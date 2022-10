Kopf, Hand und Herz verbinden!

Die ausgeprägte Verkopfung (SN v. 7.10.) braucht Gegensteuerung bzw. einen Ausgleich. Handwerksberufe, Facharbeiterinnen sind gefragt und vielfach gesucht. Akademisierung wird oft zu hoch bewertet und entsprechend gefördert. Berufsbildende Ausbildungen sollten einen höheren Stellenwert bekommen, ebenso das berufsbegleitende Lernen und laufende Weiterbildung. Ganz praktische und wichtige Arbeiten verschwinden nicht einfach durch die Digitalisierung, die unterstützend wirkt oder ergänzend sein kann. Handwerk hat einen goldenen Boden, in Krisenzeiten erst recht. Ein anderer Aspekt der Digitalisierung immer und überall ist der fehlende Naturkontakt, der sehr oft zu kurz kommt, was nicht gut für die Psyche ist. Naturnähe schafft Freude, die uns guttut. Kopf, Hand und Herz brauchen einander und dieses Dreigestirn in Balance tut uns allen gut.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt