Zu "Wider die geballte Verantwortungslosigkeit" (SN vom 27. 6. 2020): Chapeau Hermann Fröschl für seinen Artikel und "Wizany" für seine Karikatur. Die Verantwortungslosigkeit feiert "Urständ", und der Staat und seine Organe drehen sich zur Seite. Die Strafen sind ein Hohn für den "gesunden Menschenverstand", und Hermann Fröschl stellt zu Recht die Frage, warum in unseren Nachbarländern diese "potentiellen Mörder" strenger abgestraft werden als bei uns. Es gibt kein Recht auf einen Kopf ohne Hirn! Die Abnahme des Fahrzeugs und des Führerscheins müssen Hand in Hand gehen. Unbelehrbaren muss der Schein auf Jahre entzogen werden. Wer Menschen zu Tode fährt, muss mit "unbedingter" Strafe rechnen und jahrelangem Führerscheinentzug.

Sonderbar, in kaum einer anderen Problematik hätte die Regierung mehr Bürgerinnen und Bürger hinter sich! Es darf nicht der Eindruck einer "Kumpanei", wie auch immer, entstehen. Politiker, an die Arbeit! Es geht um Menschenleben, Kampf gegen jene, die statt eines Gehirns ein Gaspedal im Kopf haben!







Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf