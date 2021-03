Kopflose Fische durch Buffet für den Otter

Das Problem mit den kopflosen Fischen ist ein vom Menschen gemachtes, denn wer von uns würde nicht nur das Beste vom Buffet nehmen, wenn es uns vor die Nase gesetzt wird? So wie in diesem Fall die Zuchtforellen, die orientierungslos und unerfahren in unsere Bäche entlassen wurden. Der Otter gab lediglich seinem Trieb nach. Kämen die Fische in normaler Anzahl vor, würde der Otter nie so handeln, da ihn die Jagd auf Fische viel mehr Energie kosten würde, als er allein durch die Fischköpfe bekommen könnte. In mehreren Artikeln kamen immer wieder die heimischen Krebse und Muscheln ins Gespräch. Dieses Problem ist mindestens seit 2002 bekannt. Es wird davon gesprochen, dass Fischer über leere Gewässer klagen, dabei wird sich immer auf den Rückgang der Äschen bezogen, jedoch außer Acht gelassen, dass dieses Problem ebenso seit 15 Jahren bekannt ist. So laicht die Äsche in der sog. Äschenregion. Die Äschen müssen einen Spießrutenlauf von der Salzach in die Glan über etliche Wehren machen, um in ihr Laichgebiet zu kommen. Es wird gesagt, dass die Äschen bald - wegen des Fischotters - auf der roten Liste stehen werden, der Fischer jedoch ist sich keiner Schuld bewusst. Einer Schuld wie etwa die Entnahme am 1. Juni einer 40-cm-Äsche, weil die Schonzeit ja mit 31. Mai endet, wo wir beim nächsten Punkt wären. Der Fischotter sucht sich nicht aus, was er frisst, er tut dies zum Überleben. Es liegt viel mehr an uns Menschen, die Äsche zu schützen, nicht etwa durch die Regulierung der Fischotter, sondern durch das Einstellen der Angelfischerei - oder zumindest eine ganzjährige Schonzeit - für die Äsche. Es ist klar, warum der Bestand an Äschen kontinuierlich zurückgeht, wenn man die Entnahme von 10 Stück pro Revier in Betracht zieht. Ein Beispiel: Für die Obere Glan und Untere Glan werden Jahreskarten ausgegeben, mit denen aus jedem Abschnitt 10 laichfähige Äschen entnommen werden dürfen, welche sich ab Mai auf dem Rückweg von der Äschenregion in die Salzach befinden. Also 20 Stück Äschen auf mind. 20 verkaufte Jahreskarten pro Revier. Das macht 400 Stück laichfähige Fische (ohne Tageslizenzen!), die im nächsten Jahr nicht mehr laichen können. Hinzu kommen noch die Äschen, welche verenden, nachdem sie nach dem Fang wieder zurückgesetzt wurden. Abschließend möchte ich erwähnen, dass die Vereine bereits an Lösungen arbeiten, jedoch der Fischotter nicht das Problem ist. Vielmehr ist jeder Fischer selbst verantwortlich, vielleicht einmal die Äsche nicht zu befischen und den Fischen eine Chance zur Erholung zu geben.



Stefan Schmied, Fischereifacharbeiter u. Fischereiaufsichtsorgan5020 Salzburg