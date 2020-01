Mir ist es unverständlich, wieso man in einem sogenannten aufgeklärten Land muslimische Jugendliche diskriminiert. Es käme doch keinem Menschen in Österreich in den Sinn, österreichischen Jugendlichen das Tragen ihrer religiösen Symbole zu verbieten (z. B.: Kreuz ...).

Wieso verbieten wir es dann muslimischen Jugendlichen? Glauben wir wirklich, dass alle dazu gezwungen werden. Sind wir so selbstsicher oder sind wir so unsicher, dass wir derlei Vielfalt nicht aushalten?





Christian Wiesinger, 4762 St. Willibald