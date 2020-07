Masken werden berufsbedingt getragen und auch im Fasching. Was hierzulande unter "Masken - Maskenpflicht" in allen Medien und Munde kolportiert wird, ist eine österreichische Schlamperei. Es geht, wie es in Deutschland "amtssprachlich" heißt um eine "Mund-/Nasenbedeckung", die zum Schutz getragen wird, werden soll. Eventuell noch als "Mund-/Nasenschutz" vertretbar. Zumindest in den Medien sollte man bei einer korrekten Bezeichnung bleiben und jeglicher sprachlicher Schlamperei vorbeugen.







Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen