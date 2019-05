Korrektur durch die Neuwahlen

Diese Regierung ist mit großem Trara angetreten, um Österreich neu zu gestalten, und hat versagt. Dass die FPÖ kein demokratischer Partner ist, hat sich wieder einmal bewahrheitet. Auch das Burgenland hat die Reißleine gezogen und wird vorzeitig in Neuwahlen gehen. Warum das nicht auch in Oberösterreich so ist, kann ich nicht verstehen, aber das muss die ÖVP beantworten. Der Bundeskanzler hat ja auch mehr als 48 Stunden gebraucht, um die einzig mögliche Antwort auf die Ereignisse von Ibiza zu geben.

Die vom Bundeskanzler jetzt so gelobte gute Arbeit, sieht bei näherer Betrachtung gar nicht so gut aus.

Die angekündigte Steuerreform bezahlen sich Frau und Herr Österreicher durch die kalte Progression (diese wurde entgegen dem Wahlversprechen nicht abgeschafft ) selber. Wie die Reduzierung der Krankenkassenbeiträge für die Geringverdiener finanziert wird, weiß auch noch niemand und da kommen wir schon zum nächsten "großen Wurf" dieser Regierung.

Die Zusammenlegung der Krankenkassen wird bereits von der Justiz geprüft. Ach ja, und die Beamten Selbstständigen und Bauern werden nicht in die geplante Fusionierung mit einbezogen! Denn die gehören ja zum ÖVP Klientel. Da werden sich die Versicherten (Arbeiter und Angestellten) wohl auf höhere Beiträge und die Streichung von Leistungen einstellen müssen. Also auch da werden wir wieder zur Kasse gebeten.

Die Verhandlungen zu den Pensionserhöhungen wurden erstmals ohne die Einbeziehung der Pensionisten-Vertreter durchgeführt und die Sozialpartnerschaft damit von dieser Regierung aufgekündigt.

Gleichzeitig wird, wo es nur geht, den Konzernen und dem Großkapital an den Börsen der rote Teppich ausgelegt. Die Möglichkeiten sich ganz legal, (weil der Gesetzgeber die Schlupflöcher nicht stopft) vor der Bezahlung von Steuern zu drücken, bringt Besitzern und Managern Milliarden ein.

Die einzig gerechte Steuerreform (Umstellung auf eine Wertschöpfungsabgabe, statt Steuern auf Arbeit) haben bisher die Konservativen-Neoliberalen und rechten Kräfte in Österreich verhindert.

Österreich kann nur froh sein dass dieser Spuk ein Ende hat, und die Wähler und Wählerinnen so bald als möglich eine Korrektur durch die Neuwahlen herbeiführen können. Es muss wieder eine Rückkehr zu einer echten Sozialpartnerschaft gelingen, dafür wurde Österreich lange Zeit beneidet. Die Versuche von Herbert Kickl die Machtumkehr (Das Recht hat der Politik zu folgen, und nicht die Politik dem Recht) herbeizuführen, war ein Angriff auf die Verfassung und wird wohl ab heute der Vergangenheit angehören.

Für all das, trägt die Regierung und Bundeskanzler Sebastian Kurz die Verantwortung!

Die Wählerinnen und Wähler haben vermutlich schon im September die Möglichkeit, eine Antwort auf Arbeit dieser Regierung zu geben und damit für einen neuen Kurs der Menschlichkeit und Freiheit und der Solidarität aller Menschen untereinander zum Sieg zu verhelfen.





Wolfgang Allmann, 5204 Straßwalchen