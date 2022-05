Korrekturen bleiben aus

Sehr geehrter Herr Purger, Gratulation zu Ihrem trefflichen Vergleich ("Das Theater, das nie das angekündigte Stück aufführt", SN v. 3. 5.) mit dem Theater und unseren Politikern im Land.

Was sich meiner Meinung nach davon ableiten lässt:

Die Bevölkerung, sprich das Wahlvolk, hat sich an diese theatralische Posse inzwischen gewöhnt und spielt ihre Rolle dazu lethargisch mit.

Das bedeutet, dass die Politiker/-innen - bis zum heutigen Tag - jeden noch so großen Irrweg beschreiten können, ohne dass dies irgendwelche Korrekturen oder Gegenmaßnahmen durch die Gesellschaft bewirken würde. Voraussetzung dafür ist nur eine entsprechend lange Dauer dieses irrwitzigen Spektakels, bis sich alle daran gewöhnt haben.

Die Lemminge lassen grüßen!







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt