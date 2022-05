Korruption gehört fast schon dazu

Zum Brief "Welche Regierung haben wir verdient?" (Thema Volksbegehren, SN vom 13.5.): Sehr geehrter Herr Wizani, ich lese gerne Ihre Leserbriefe, doch dieses Mal möchte ich Ihnen vorsichtig widersprechen. Tiere können sich am wenigsten selber helfen, Menschen tun sich etwas leichter. Wir Menschen könnten viel von den Tieren lernen. Die Korruption hat es schon immer und wird es immer geben, so lange es Menschen gibt. Das Hemd ist meistens näher als der Rock.

Das hängt doch nur von den handelnden Personen ab. Ich erlaube mir zu sagen, die wenigsten sind aus Überzeugung in der Politik, und somit an der Macht, meist aber zum eigenen Vorteil. Vielleicht sollte eine Ethikkommission einen Aufnahmebogen erstellen, der auszufüllen ist, bevor Personen in die Politik einsteigen.

Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen