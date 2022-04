Korruptions-Untersuchungsausschuss: Nichts ist paletti!

Zum Thema: " Gott sei Dank, kein neuer Skandal" von Alexander Purger (SN v. 28. 4.):

Tatsächlich bringt dieser Kommentar von Herrn Purger zwei wesentliche Themen in der Regierung und dem Korruptions-Untersuchungsausschuss ans Tageslicht.

1. Wann wird ein Tatbestand/Handlung derzeit zum Skandal.

2. Wer darf sowas tun und wer nicht.

Zu Punkt eins ist festzuhalten, dass Skandale derzeit nur die ÖVP produziert, alle anderen Parteien - egal, was sie beschließen/umsetzen - von vornherein eine weiße Weste haben, da diese derzeit die Deutungshoheit haben.

Bestes Beispiel liefert derzeit Frau Gewessler von den Grünen, die es als normalen Vorgang sieht, einen hochdotierten Beratervertrag in Gewesslers Ministerium ohne Ausschreibung an eine PR-Agentur zu vergeben, in der der ehemalige Pressesprecher der Grünen und derzeitige grüne ORF-Stiftungsrat Co-Gescchäftsführer ist. Man stelle sich vor das würde derzeit in einem ÖVP-geführten Ministerium passieren. Wir hätten den nächsten Korruptionsskandel der ÖVP aufgedeckt und selbstverständlich müssten alle Unterlagen sofort den parlamentarischen Korruptionsausschuss übergeben werden.

Nicht so bei Frau Gewessler - alles paletti? Nichts ist paletti!

Mir kommt das Grauen, wenn ich mir vorstelle, wie viele im seit Jahrzehnten von der SPÖ politisch geführtem Wien PR- und sonstige Aufträge ohne Ausschreibungen an parteinahe Personen/Firmen vergeben wurden/werden. Man sollte das mal einen unabhängigen Untersuchungsausschuss untersuchen lassen.

Aus Erfahrung wissen wir, dass fast alle Parteien/Personen, die länger als zwei Funktionsperioden im Amt sind, zur Korruption und Freunderlwirtschft neigen.

Zu meinem eigenen Standpunkt möchte ich festhalten, dass ich jede Gelegenheit bei Wahlen benütze, um neue Parteien, von denen ich glaube, sie könnten eine Alternative zum festgefahrenen Parteienspektrum werden, zu unterstützen. Das habe ich auch bei den NEOS getan, aber nach dem Rücktritt von Herrn Strolz, ist diese Partei blitzschnell in das übliche Klein-Klein /Populismus abgerutscht wie z.B. die FPÖ/SPÖ. Wahrscheinlich wähle ich aus Protest das nächste Mal die ÖVP, auch wenn mich das nicht glücklich machen wird.





Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen