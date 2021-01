Die EU gibt wegen der Covid-19 Pandemie über 700 Milliarden Euro als Wirtschaftshilfe aus.

Impfbestellungen werden für Europa von der EU durchgeführt. Die EU verhandelt mit den Herstellerfirmen und drückt die Preise soweit es geht. Wo ist hier "Koste es was es wolle"? Und dann wundert man sich, dass andere Staaten wie zum Beispiel Israel oder Südamerika, die mehr für die einzelnen Impfdosen bezahlen auch von den Firmen bevorzugt beliefert werden.

Laut Minister Kocher kann eine Woche Lockdown in Österreich 1 Milliarde Euro kosten. Ein Ende der Lockdowns ist nur über die Impfungen möglich. Wie viel Milliarden mehr hätten wir für die Impfungen bezahlen können?

Wer wird die Politiker in die Verantwortung nehmen die Schuld an dieser unglaublichen Fehlplanung sind?

Die Unternehmen die pleite sind? Die Menschen, oder deren Anwälte, die aufgrund dieser skandalösen Beschaffungspolitik keine Impfung bekommen haben und dadurch leider verstorben sind?

Dr. Peter Erhart, 5111 Bürmoos