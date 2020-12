Kostenbeitrag statt Anreizzahlung

Meiner bescheidenen Meinung nach, wurde bei den Massentests ein entscheidender psychologischer Fehler begangen: Der Mensch schätzt in manchen Situationen Dinge nicht, die gratis sind. Ich habe die Erfahrung als Student selbst gemacht. Verteilt man auf der Straße Werbeprospekte, so machen die meisten Passanten schon einen kleinen Umweg, um dem Verteiler auszuweichen und keinen Zettel in die Hand gedrückt zu bekommen. Diejenigen, die den Zettel nehmen, werfen ihn entweder gleich weg oder gehen damit im besten Fall bis zum nächsten Papierkorb.

Stellt man sich aber hin und schreit laut in die Menge: "Das Produkt X heute nur ein Euro", so drängen sich die Neugierigen sofort heran, um zu sehen, was man da so günstig erwerben kann. Hätte man statt der Gratistests die "Nasenbohrerei" um fünf oder zehn Euro angeboten, wäre sicher ein wesentlich größerer Zulauf gewesen. Waren doch Tausende im Sommer bereit, an den Grenzen der Urlaubsländer 100 bis 200 Euro für einen Schnelltest auszugeben. Da sind doch 5 oder 10 Euro Peanuts dagegen, die man gerne ausgibt.

Dipl.-Ing. Hubert Schlossmacher, D-83404 Ainring-Mitterfelden