Kostenloses Schulessen gibt in Finnland seit 1946 und in Schweden seit 1970. Ich schlage vor, kostenloses Schulessen auch in Österreich einzuführen. Das würde Chancengleichheit fördern und wäre außerdem ein Beitrag zur Gesundheit der Kinder. Also Mut zur Reform! Gesundes Schulessen ist eine Investition in die Zukunft.







Mirja Iskratsch, 5202 Neumarkt am Wallersee