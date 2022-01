Kostenpflichtige PCR-Tests wären sinnvoller

Die Silvesterböllerei war im Pongau verboten. Niemand hat sich daran gehalten, niemand wurde bestraft. Was geschieht, wenn nach Einführung der Zwangsimpfung sich kaum jemand impfen lässt, wenn Strafen einfach nicht bezahlt werden? Demonstrationen von zigtausenden Impfgegnern ohne Masken - die Polizei ist machtlos. Wie soll dann die Impfpflicht durchgesetzt werden? Ich bin dreifach geimpft, halte mich an alle Regeln und wäre für die Impfpflicht. Aber ich fürchte, dass sie in der Praxis nicht durchführbar ist. Wie will man hunderttausende Strafen eintreiben, die einfach nicht bezahlt werden? Der Vorschlag PCR-Tests kostenpflichtig zu machen und die Gültigkeit - abgesehen von Sonntagen - zu verkürzen, erscheint mir wesentlich zielbringender - und zugleich vermehrte Kontrollen durch die Polizei. Klar ist diese aus Personalmangel überfordert, aber da haben wir wieder das alte Problem - es werden Gesetze beschlossen, aber wie ihre Einhaltung gesichert werden kann, steht in den Sternen.





Hosef Schwab, 5020 Salzburg