KPÖ als Alternative?

Wenn jemand sogar bei den Grünen aus der Partei geworfen wird, kann dieser ja nur mehr bei den Kommunisten landen. Und was Kommunismus bedeutet, hat der KPÖ-Spitzenkandidat Kai-Michael Dankl wohl als Geschichtsstudent an der Uni Salzburg gelernt. Von Lenin, Trotzki, Stalin, Mao bis Pol Pot und anderen "Revolutionären" zieht sich eine breite Spur des Grauens durch das 20. Jahrhundert, mit geschätzten 100 Millionen Toten durch Folter, Exekution, Deportation und Verhungern. Das Werk "Archipel Gulag" von Alexander Solschenizyn ist nur eines der zahllosen Dokumente über diese menschenverachtende Ideologie. Die Vorgänge im Ostblock inklusive DDR und Jugoslawien sind überdies dem Großteil der europäischen Bevölkerung noch einprägsam genug in Erinnerung, als dass wir derartige Zustände wieder herbeiwünschen würden.

Genosse Dankl ist natürlich viel zu jung, um aus persönlicher Erfahrung eine eigene Meinung bilden zu können, aber allein das theoretische Wissen aus der Uni müsste ihn zum Nachdenken angeregt haben. Eigentlich studiert man Geschichte, um aus ihr zu lernen. Wenn sich aber ein "Historiker" ganz bewusst zu einer kommunistischen Führungsposition bereit erklärt, muss er sich auch zu dieser Ideologie und deren in der Geschichte unauslöschlichen Folgen bekennen.

Die KPÖ hat sich neuerdings in ihrem Logo für dem Zusatz "plus" entschlossen: soll das vielleicht eine Steigerungsstufe des Kommunismus bedeuten (das wäre dann wohl die Anarchie)? Oder ist "plus" nur als positive Behübschung zur Irreführung unbedarfter Gemüter gedacht? Dann könnte man künftig auch bei einem Gefängnis bunte Blumenkästen an die vergitterten Fenster hängen; das Gebäude würde dann etwas freundlicher wirken, es bliebe aber weiterhin das, was es ist - ein Gefängnis. Aber diese Art von Politik lebt ja bekanntlich vom Etikettenschwindel.

Apropos: Die publikumswirksame Ankündigung, auf einen Teil seines Gehaltes zu verzichten und damit Bedürftige zu unterstützen, ist verständlich, da er mit dem Nimbus des Wohltäters sicher einige unbefangene Wähler gewinnen kann. Man muss nur wissen, dass der kommunistischen Ideologie Menschenfreundlichkeit oder gar Nächstenliebe völlig unbekannt sind. Da gibt es nur ein übergeordnetes Ziel: das Wohl des Kollektivs, dem sich der Einzelne unterzuordnen hat.

Damit stellt sich auch die Frage, wie sich die KPÖ "plus" finanziert. Ist da vielleicht doch etwas von der Milliarde an D-Mark und US-Dollar übriggeblieben, die von Rudolfine Steindling (die "rote Fini") schon Jahre vor dem Fall der Mauer 1989 aus den Kassen der Honecker-SED nach Österreich und in die Schweiz verschoben wurden? Die damit befassten Gerichte haben jedenfalls nicht mehr viel davon gefunden. Unter dieser begabten Finanzchefin war die KPÖ sogar die reichste Partei Österreichs. Ein zeitgeschichtlicher Beweis dafür, wie nahe kommunistische Macht- und kapitalistische Geldgier beisammen sein können.

Da kommt einem der alte Scherz in den Sinn: "Kennen Sie den Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus? Im Kapitalismus beutet der Mensch den Menschen aus, im Kommunismus ist es genau umgekehrt."

Wenn wir in Salzburg, in Österreich, in der EU ganz freiwillig und demokratisch wieder die Kommunisten und andere Extremisten wählen, dann sind wir auch ganz freiwillig an der künftigen Entwicklung schuld - Demokratien würden wir aber in dieser geschichtslosen Zukunft nicht mehr finden.



Prof. Dr.Dr. Manfred Holztrattner, 5020 Salzburg