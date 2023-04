Es ist erfreulich, dass in den SN auch klargestellt wurde, dass die KPÖ in Österreich sozialdemokratisch ist. Daher ist der Name überholt, irreführend und dumm. Das schrieb ich auch der Frau Bürgermeisterin von Graz. Im Parteiprogramm besteht kaum ein Unterscheid zur SPÖ. Die Sozialdemokratie hat Österreich nicht nur historisch viel gebracht, sondern steht für mehr Gerechtigkeit und für Infrastruktur in öffentlicher Hand. Mit ÖVP und FPÖ gibt es keine Politik der Mitte, sondern rechts der Mitte.

Dr. Josef Schilcher, 5161 Elixhausen