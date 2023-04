KPÖ plus in Salzburg

Seit dem Erreichen des Bürgermeisteramtes in Graz ist die KPÖ in Österreich offensichtlich politisch salonfähig geworden. In Salzburg hat sie durchaus sinnvolle Lösungen für die Bekämpfung der Wohnungsnot, Teuerung und Energiekrise aufgezeigt. In dieses Bild passt, dass der Vorsitzende einen Großteil seiner Politgage für soziale Zwecke spendet. Aber man soll nicht vergessen, dass sie eine kommunistische Partei ist, die am 1. Mai die Internationale stolz aufsingen lässt - wie Putin's Partei in Moskau.



Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg