KPÖ plus und der Wohnbau

Gratulation zum Wahlerfolg. Mit dem Wahlslogan "leistbares Wohnen" hat sich die KPÖ plus viele Stimmen geholt, da sich ein Großteil der Bevölkerung die Horrormieten nicht mehr leisten kann. Kay-Michael Dankl ist seit Jahren Gemeinderat in der Stadt Salzburg, geändert hat sich an den Mieten aber überhaupt nichts. Wieso? Er hat offensichtlich nicht erkannt, dass die gemeinnützigen Bauträger ihrer Rolle für den sozialen Wohnbau nicht gerecht wurden. Die Stadt muss mehr Grünland in Bauland umwidmen und den Wohnbau selbst in die Hand nehmen. Also ist er doch nur ein Wolf im politischen Schafspelz.



Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg