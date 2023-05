KPÖ Salzburg sollte sich eine Namensänderung überlegen

In meinem Alter (77) hat man noch gute Erinnerungen an die Kommunisten in Österreich und der Welt während und nach dem letzten großen Krieg. Deshalb war ich nach der letzten Landtagswahl auch nicht sehr überrascht, wie viele Verwandte und Bekannte aus aller Welt bei mir angefragt haben, was in Salzburg denn los sei, dass die Kommunisten wieder gewählt werden. Die meisten Menschen außerhalb Österreichs können das nicht verstehen, sie kennen natürlich auch Herrn Dankl und sein Team nicht.

Ich möchte betonen, dass ich Dankl und seine Mitarbeiter, die ja Abkömmlinge der Grünen sind, nicht als Personen sehe, die dem Kommunismus und seinen katastrophalen Auswirkungen in der Vergangenheit, aber auch heute in vielen Ländern dieser Welt, zuzuordnen sind. Umso mehr sollten sich diese Leute in Salzburg als auch in Graz sehr ernsthaft und rasch eine Namensänderung überlegen. Die Beibehaltung des Parteinamens KPÖ würde längerfristig dazu führen, dass diese Gruppierung als nicht demokratisch zu betrachten wäre. Und nicht zuletzt schadet dieser schwer belastete Parteiname Österreich im Ausland sehr.



Josef Mayer, 5020 Salzburg