KPÖ und Wohnbau

Die KPÖ, nein nicht die KPÖ, sondern Herr Dankl, wurde von über 11% gewählt, weil er sich für vermehrten Wohnbau in Salzburg einsetzen will. Wie er das machen will, war mir immer schon schleierhaft. Jetzt hat er sich zu einem ersten Projekt gemeldet, nämlich dem Erhalt der Südtiroler-Siedlung in Salzburg. Nun zu den Fakten: Diese Siedlung, die im Krieg gebaut wurde, ist vollkommen abgewohnt, hat keine Wärmedämmung, keine Barrierefreiheit etc. Die Siedlung besteht aus 220 Klein- und Kleinstwohnungen, nicht einmal die Hälfte davon ist noch bewohnt. Sage und schreibe genau 107 Bewohner befinden sich auf 28.000 m2, das bedeutet ein Bewohner auf 261 m2.

Jetzt wurde ein Projekt vorgestellt, um diese riesige Fläche mit modernsten Wohnungen zu bebauen und damit ein Vielfaches an Wohnungen zu ermöglichen. Aber Herr Dankl spricht sich aus Nostalgiegründen für einen Erhalt aus. Er will also eine große Vermehrung des Wohnungsangebots auf bereits verbautem Grund verhindern. So einen kapitalen Fehlstart muss man erst einmal hinbringen. Wenn er so weiter macht, wird sich das Angebot in Salzburg schnell reduzieren statt vergrößern.







Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg